 Aziz’de top Aslan’da – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Aziz’de top Aslan’da

    Aziz’de top Aslan’da

    Serdar Taşçı’yı alamayan Fırtına, stoper için G.Saraylı Serdar Aziz’i radara aldı. Aslan’dan izin çıkarsa resmi temaslar başlatılacak

    Savunma için ortaya atılan Serdar Aziz iddiası konuşulmaya devam ediyor... Serdar Taşçı için Spartak Moskova ile anlaşamayan yönetimin, Galatasaraylı Serdar Aziz'i şartlar oluşursa gündeme alacağı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın, Maicon'un transferinden sonra Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Semih Kaya'dan birisi ile yolları ayıracağı belirtilmişti. Bordo-mavililer'in Galatasaray'ın Serdar Aziz'i kadroda düşünmemesi halinde devreye gireceği ifade edildi. 26 yaşındaki stoper geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta forma giymişti. Yanal stopere de takviye istiyor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:17
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