Alıp gelecek
Werder Bremen’in Avusturya’daki kampına çıkarma yapacak olan Başkan Muharrem Usta, en geç salı gününe kadar transferi bitirmeyi hedefliyor. Bazı menajerler Boşnak asıllı orta sahanın aklını çelse de başkan Usta imzayı attıracak
MENAJERLER DEVREDE
Usta, bu ülkede kamp yapan Werder Bremen yöneticileri ile son bir görüşme yaparak işi bitirmeyi hedefliyor. Araya giren bazı menajerlerin Junuzovic'in aklını çelmeye çalıştığı belirtilse de Usta'nın yıldız oyuncuya imza attırmayı çalışacağı ifade edildi. Öte yandan Gary Medel'de ise yeni bir rakip çıktı.
MEDEL'E 2 YENİ TALİP
Boca Juniors ve Tigres, Şilili oyuncudan vazgeçtiklerini açıklarken, bu kez listeye Espanyol eklendi. La Gazzetta Dello Sport, CSKA Moskova'nın da tecrübeli ön libero için İnter'e teklif yaptığını duyurdu. Trabzonspor, 5 milyon euro bonservis önerisiyle hala rakiplerinden 1 adım önde.
Yunus Emre SEL
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:01
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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