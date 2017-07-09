Alıp gelecek

Werder Bremen’in Avusturya’daki kampına çıkarma yapacak olan Başkan Muharrem Usta, en geç salı gününe kadar transferi bitirmeyi hedefliyor. Bazı menajerler Boşnak asıllı orta sahanın aklını çelse de başkan Usta imzayı attıracak

Trabzonspor'da transferde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Slovak oyuncu Juraj Kucka'yı İtalya'ya giderek Türkiye'ye getiren başkan Muharrem Usta'nın hedefinde şimdi de Zlatko Junuzovic var. Usta'nın prensipte anlaşmaya varılan Boşnak asıllı orta sahanın transferini sonuçlandırmak için bugün ya da yarın Avusturya'ya gideceği öğrenildi.



MENAJERLER DEVREDE

Usta, bu ülkede kamp yapan Werder Bremen yöneticileri ile son bir görüşme yaparak işi bitirmeyi hedefliyor. Araya giren bazı menajerlerin Junuzovic'in aklını çelmeye çalıştığı belirtilse de Usta'nın yıldız oyuncuya imza attırmayı çalışacağı ifade edildi. Öte yandan Gary Medel'de ise yeni bir rakip çıktı.



MEDEL'E 2 YENİ TALİP

Boca Juniors ve Tigres, Şilili oyuncudan vazgeçtiklerini açıklarken, bu kez listeye Espanyol eklendi. La Gazzetta Dello Sport, CSKA Moskova'nın da tecrübeli ön libero için İnter'e teklif yaptığını duyurdu. Trabzonspor, 5 milyon euro bonservis önerisiyle hala rakiplerinden 1 adım önde.



Yunus Emre SEL