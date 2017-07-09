 ‘121. yabancı’ Kucka – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘121. yabancı’

    ‘121. yabancı’ Kucka

    Milan’dan transfer edilen Slovak yıldız, Trabzon’un 121. yabancısı oldu

    3 yıllık sözleşmeye imza atarak resmen Trabzonsporlu olan Juraj , bordo- mavili takımın tarihteki 121. yabancı oyuncusu oldu. Muharrem Usta ise 1.5 yıllık başkanlığında 14 yabancı transferi gerçekleştirdi. Bu arada Bero, Jan Durica'nın ardından Juraj Kucka ile Trabzonspor'un kadrosundaki Slovak oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Bu durum 'Slovak çetesi kuruldu' esprisine yol açtı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:17
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