 Trabzonspor'da mesai sürdü – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor'da mesai sürdü

    Trabzonspor'da mesai sürdü

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, sabah çalışmasını tamamladı.

    Başkent Budapeşte'nin Telki Kasabası'nda konaklanılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana, kondisyon salonunda çalışan 'nun haricinde tüm futbolcular katıldı.

    Teknik direktör Ersun Yanal, ısınma hareketlerinin ardından basına açık olan yarım saatlik bölümde futbolcuları 3 takım halinde minyatür kaleye gol çalışması yaptırdı.

    Pereira, Mas, Bongonda, Abdurrahim, Abdülkadir, Onazi, Mustafa Akbaş ve Aytaç Kara'dan oluşan kırmızı takım, diğer takımlardan daha fazla gol kaydederek en başarılı ekip oldu.

    Hırslı ve neşeli geçen çalışmada birinci olan kırmızı takım futbolcuları, kenetlenerek büyük sevinç yaşadı.

    Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Juraj Kucka'nın büyük olasılıkla yarın Macaristan'a gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.

    Slovak futbolcunun yeni takımıyla hafta başında antrenmana katılması bekleniyor.

    Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:05
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