Trabzonspor'da mesai sürdü
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, sabah çalışmasını tamamladı.
Başkent Budapeşte'nin Telki Kasabası'nda konaklanılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana, kondisyon salonunda çalışan Okay Yokuşlu'nun haricinde tüm futbolcular katıldı.
Teknik direktör Ersun Yanal, ısınma hareketlerinin ardından basına açık olan yarım saatlik bölümde futbolcuları 3 takım halinde minyatür kaleye gol çalışması yaptırdı.
Pereira, Mas, Bongonda, Abdurrahim, Abdülkadir, Onazi, Mustafa Akbaş ve Aytaç Kara'dan oluşan kırmızı takım, diğer takımlardan daha fazla gol kaydederek en başarılı ekip oldu.
Hırslı ve neşeli geçen çalışmada birinci olan kırmızı takım futbolcuları, kenetlenerek büyük sevinç yaşadı.
Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Juraj Kucka'nın büyük olasılıkla yarın Macaristan'a gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.
Slovak futbolcunun yeni takımıyla hafta başında antrenmana katılması bekleniyor.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:05
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 16
Yorum
GS81 Başkanımızı çok eleştiriyorlar ama bu adam kadar mali durumu ve takımı düşünen başkan gelmedi. Eskilerin takımı ne halde bıraktıkları malum
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'Burak Yılmaz’ı alalım mı başkan?'
Toplam 4
Yorum
oğuzhan gelmesi gerek artık duygusal düşünmekle şampiyonluk gelmiyor eskidendi boş mukavelelere imxza atmak en az 20 gol atsa şampiyonluk potasında
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''Come to Beşiktaş''
Toplam 25
Yorum
asdf beşiktaş formasını mı alacak onu bile vermezler adam premier ligde 20 gol atmaş ve piyasa değeri 50 milyon euro
Trabzonspor'da mesai sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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