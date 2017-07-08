 Serdar Aziz’i sordu – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’i sordu

    Serdar Aziz’i sordu
    Fırtına'da savunma için yerli bir ismin gündeme geldiği belirtildi. G.Saray'da Macion'un transferinden sonra , Ahmet Çalık ve Semih Kaya'dan birisinin açığa çıkmasını bekleyen ilk hamlesini yaptı. Usta'nın 'i arayarak, "Serdar Aziz'i elden çıkarmayı düşünürseniz, kendisine talibiz" dediği belirtildi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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