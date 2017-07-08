Sahne sizin
Kucka'yı ilk tebrik eden isim Durica oldu.
JAN DURİCA'YA KUCKA TEŞEKKÜRÜ
Ersun Yanal Kucka'nın transferine önemli katkı sağlayan Jan Durica'ya teşekkür etti. Tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme yapan Yanal, "Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Senden yine üst düzey verim bekliyoruz" şeklinde konuştu.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:53
-
"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
-
Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
-
Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
Sahne sizin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.