 Sahne sizin – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sahne sizin

    Sahne sizin

    Kucka'yı ilk tebrik eden isim oldu.

    Tecrübeli stoper, sosyal medya hesabından Kucka ile bir fotoğrafını paylaşıp, "Hoş geldin arkadaşım. En iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma Trabzonspor da kayıtsız kalmadı. Kulübün resmi instagram hesabından bu paylaşımın altına, "Sahne sizin" yorumu yapıldı.




    JAN DURİCA'YA KUCKA TEŞEKKÜRÜ
    Ersun Yanal Kucka'nın transferine önemli katkı sağlayan Jan 'ya teşekkür etti. Tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme yapan Yanal, "Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Senden yine üst düzey verim bekliyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sahne sizin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.