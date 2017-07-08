 Menajerlerden Rami önerisi – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Menajerlerden Rami önerisi

    Menajerlerden Rami önerisi

    Stoper arayışını sürdüren 'da menajerler Sevilla'lı 'yi önerdi.

    Bu konuyu teknik direktör Ersun Yanal ile paylaşan başkan Muharrem Usta, oyuncunun maliyeti ve performansıyla ilgili araştırmalar yaptırdı. Adı Marsilya ile de anılan Rami'nin uygun maliyetli olması durumunda ciddi bir alternatif oluşturması amacıyla transferinin gerçekleşmesi için girişim yapılabileceği iddia edildi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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