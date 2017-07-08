Junuzovic de bitti gibi
Bordo-mavili kulüp, Kucka’dan sonra Avusturyalı 10 numarayla da anlaştı. Kulübü Werder Bremen’le küçük pürüzleri aşmaya çalışan Fırtına, Junuzovic’i de her an açıklayabilir.
HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİ
Daha önce Austria Karnten, Austria Wien ve Grazer AK takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 421 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. 1.72'lik boyuyla oyunu oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor.
BAŞKAN DA MÜJDELEDİ
Junuzovic konusunda başkan Muharrem Usta da müjdeyi verdi. FOTAMÇ'a özel açıklamalar yapan Usta, "Junuzovic'i de bir an önce getirmek istiyoruz. İlk kampa kadar tüm transferlerimizi sonuçlandırmak en büyük arzumuz. Bu noktada Junuzovic çok önemli bir oyuncu ve transferinin gerçekleşmesinde çok büyük sorunlar görmüyoruz" dedi.
ONA KİMSE KIZMAZ
Werder Bremen ikinci kaptanı Nicklas Moisander, Junuzovic'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili şunları söyledi: "Ona kendi ve ailesi için en iyi kararı vermesi gerektiğini önerdim. Bu Werder'den ayrılıp Trabzonspor'a gitmek de olabilir. Böyle bir durumda burada kimse ona kızmaz."
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
-
"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
-
Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
-
Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
Junuzovic de bitti gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.