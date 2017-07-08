 Görüşmeler olumlu – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Görüşmeler olumlu

    Görüşmeler olumlu
    Trabzonspor Genel Sekreteri , transfer çalışmaları için "Kulübümüze katkı yapacak, doğrudan oynayacak önemli futbolcularla görüşüyoruz" dedi. Meriç, "Bu isimler zaten basında da yer aldı. Görüşmelerimiz gayet olumlu ilerliyor ve önümüzdeki günlerde de anlaştığımız diğer isimleri inşallah açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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