'Burak Yılmaz’ı alalım mı başkan?'
Kucka ve menajeri Karos Csanto ile beraber aynı uçakta İstanbul'a gelen menajer Özkan Doğan, Usta'ya sürpriz bir öneride bulunup "Başkanım Burak'ı da Çin'den alalım ne dersin?" dedi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Toplam 4
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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