'Burak Yılmaz’ı alalım mı başkan?'

Kucka ve menajeri Karos Csanto ile beraber aynı uçakta İstanbul'a gelen menajer Özkan Doğan, Usta'ya sürpriz bir öneride bulunup "Başkanım Burak'ı da Çin'den alalım ne dersin?" dedi.

Usta ise "Çok para veriyorlar, biz karşılayamayız" cevabı verince, Doğan, "Başkanım, Burak için ne kadar gözden çıkarabilirsin. Bana bir rakam söyle ben de üzerinde çalışayım" dedi. Bunun üzerine Usta, maliyet hesabı yaptırmak için zaman istedi. Burak için Doğan'ın çalışmasına izin verdi.