 ''Böyle taraftar görmedim'' – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Böyle taraftar görmedim''

    ''Böyle taraftar görmedim''

    Slovak yıldız, Trabzon havaalanında coşkuyla karşılandıktan sonra statta imza attı. ''Taraftar inanılmaz. Hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım” dedi ve ekledi: Bu formanın hakkını vereceğim.''

    Ve resmen Trabzonsporlu oldu. Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a inen Slovak futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yöneticilerle birlikte Trabzon'a geçti. Uçağı rötar yapan Kucka, saat 19.00 sıralarında şehre ayak basarken, saatler öncesinden havaalanında nöbet tutan bordo-mavili taraftarlar, yeni yıldızlarını coşkulu bir şekilde karşılayıp tezahüratlarda bulundular. Ardından uzun konvoylar eşliğinde Şenol Güneş Stadı'na geçildi. Burada 3 yıllık sözleşmeye imza atan bordo-mavili futbolcunun ilk sözleri "Taraftarın karşılaması inanılmazdı. Hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım" oldu.

    2 MİLYON 250 BİN EURO ALACAK
    Elinden gelenin en iyisini yapıp taraftarları mutlu etmek istediğini kaydeden Slovak yıldız, "Çalışkan bir yapım var. Bu formanın hakkını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzon'un 30 yaşındaki futbolcu için ödeyeceği rakamlar da belli oldu. KAP'a yapılan açıklamada Milan'a 5 milyon euro, 'ya ise 3 yıl için 6.75 milyon euro garanti ücret verileceği bildirildi.

    ARTILARI
    İkili mücadele
    Top kazanma
    Top kesme
    Defansif zeka

    EKSİLERİ
    Top saklama
    Pas yüzdesi

    OYUN STİLİ
    Duran toplarda iyi
    Driplingi sever
    Kolay faul alır
    Mücadeleden yılmaz

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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