''Böyle taraftar görmedim''
Slovak yıldız, Trabzon havaalanında coşkuyla karşılandıktan sonra statta imza attı. ''Taraftar inanılmaz. Hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım” dedi ve ekledi: Bu formanın hakkını vereceğim.''
2 MİLYON 250 BİN EURO ALACAK
Elinden gelenin en iyisini yapıp taraftarları mutlu etmek istediğini kaydeden Slovak yıldız, "Çalışkan bir yapım var. Bu formanın hakkını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzon'un 30 yaşındaki futbolcu için ödeyeceği rakamlar da belli oldu. KAP'a yapılan açıklamada Milan'a 5 milyon euro, Kucka'ya ise 3 yıl için 6.75 milyon euro garanti ücret verileceği bildirildi.
ARTILARI
İkili mücadele
Top kazanma
Top kesme
Defansif zeka
EKSİLERİ
Top saklama
Pas yüzdesi
OYUN STİLİ
Duran toplarda iyi
Driplingi sever
Kolay faul alır
Mücadeleden yılmaz
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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