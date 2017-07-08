 Başaracağımız çok işler var – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Başaracağımız çok işler var

    Başaracağımız çok işler var
    İmza töreninde konuşan başkan , Kucka'nın gelişinde büyük emek sarfettiklerini söyleyerek "Bu transfer kolay olmadı. Kendisi ile uzun uzun konuştuk. Kendisini isteyen çok ciddi takımlar vardı. Tüm Trabzonlular adına hoş geldin diyorum. Onunla başaracağımız çok iş var" dedi. Aracılık yaptığı için Durica'ya da teşekkür eden başkan, "Karakteri, duruşu sağlam oyunculara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Milan'la bir anlaşma yaptıklarını da kaydeden Usta, "Belki sezon sonu olabilir. Milan'la iki yıl içinde burada maç yapacağız" bilgisini paylaştı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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