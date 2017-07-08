 Aralarından su sızmıyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Aralarından su sızmıyor

    Aralarından su sızmıyor
    Yurt dışı kampında bir haftayı geride bırakan 'da keyifler yerinde. Özellikle bordo-mavili takıma geldiğinden beri gençlere 'abilik' yapan Olcay Şahan ile Yusuf Yazıcı'nın arasından su sızmıyor. Birlikte zaman geçirip sohbet eden ikili, dünkü antrenmanda da objektiflere böyle poz verdiler.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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