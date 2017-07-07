Trabzonspor yeni sezon formalarını Kucka ile tanıttı

Trabzonspor'un yeni sezon parçalı forması Kucka ile Trabzonsporlu taraftarlar tanıtıldı. Parçalı formayı giyen Kucka, Şenol Güneş Stadının zeminine çıkarak topla klas hareketlere imza attı.

Kucka, ilk defa yeşil sahaya çıktığında Stadın hoparlörlerinde de Bordo-Mavililerin marşları çalındı. Kucka'nın giydiği parçalı forma sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarlar tarafından da çok beğenildi.





KUCKA'DAN ANLAMLI DAVRANIŞ

Trabzonspor'dan anlamlı davranış. Trabzonspor Kucka'nın transferinde lösemi hastası minik taraftarı Merve Şentürk'ü ailesiyle birlikte, Kucka'nın imza töreninde konuk etti.





Merve, Kucka ile birlikte yeşil sahaya çıktı, bordo-mavililerin yeni transferi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kucka, burada Trabzonspor'un yeni sezon formasını imzalayarak minik Merve'ye hediye etti. Trabzon'da yaşayan ve Ankara'da tedavi gören Merve'nin bir hayli mutlu olduğu gözlendi.







Bu anlarda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ise, "Futbol sadece futbol değildir. Çok amaçlı, kullanımına göre olağanüstü etkileri olan alan. Merveler bizim için çok önemli. Kucka ya da bir başkası, kulüp başkanı ya da taraftar. Biz sporun içinde bunun için varız. Zor günler için varız. Merve bizim açımızdan çok önemli olacak. Bütün Mervelere, bütün hastalarımıza tabi ki destek olacağız. Buraya gelmişken biz de Merve ve ailesine bu sene ki kombineleri hediye ediyoruz. Sizi burada görmek istiyoruz. Merve'yi de ağırlamak istiyoruz. Trabzonspor'un burada olması, Kucka'nın burada olması Trabzonspor'un size katkısı olur. Güzel günleri hep birlikte burada yaşarız" dedi.







Kucka'nın, Merve ile ilgilenmesi ona sarılması Trabzonsporlu taraftarların büyük beğenisini topladı.