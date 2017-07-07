Trabzonspor günü 3 idmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, 6. gününü 3 antrenmanla tamamladı.
Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yapan, 11.00'de ise kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibinin antrenmanına 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan tüm futbolcular katıldı.
Bordo-mavili futbolcuların antrenman sırasında oldukça hırslı olduğu gözlenirken, oyuncuların birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti. Bu arada teknik direktör Ersun Yanal, kampa geç katılan Rodallega ve Onazi'ye ise takımdan ayrı olarak program uygulattı.
KUCKA, YARIN KAMPA KATILIYOR
Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Juraj Kucka'nın yarın Macaristan'a gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.
Slovak futbolcunun öğle saatlerinde kampa dahil olduktan sonra akşam bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:20
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 24
Yorum
GS LI SEN HANGİ TAKMDAN SIN YATAN BİRİ TAKIM KADRSUNA ALINSIN BU ZAT GARSONLUK YAPACAK TAKIM KAMPTA SEN YAT SENİN GİBİ İŞBİLMEZLER KAÇ ÜRÜN ALDIN
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 24
Yorum
GS LI İYİ OLMUŞ ANTRAMAN YOK GARSONLUK YAPMAKTAN KAMPA GİTMEDİ Kİ BİR HAFTA SONRAKİ MACA ÇIKSIN SNEAJDER KALIRSA O KDAR TAKVYE BOŞNA YAT OYNA
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Benfica’dan Sinan zammı
Toplam 12
Yorum
TARAFTAR BİZ NASIL MILYONLARCA EU VERIP OYUNCU ALIYORSAK ONLARDA PARASINI VERIP OYUNCUYU ALABILIR,BELEŞE OYUNCU YOK
Trabzonspor günü 3 idmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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