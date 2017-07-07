 Trabzonspor günü 3 idmanla tamamladı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    günü 3 idmanla tamamladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> günü 3 idmanla tamamladı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan , 6. gününü 3 antrenmanla tamamladı.

    Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yapan, 11.00'de ise kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

    Karadeniz ekibinin antrenmanına 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan tüm futbolcular katıldı.

    Bordo-mavili futbolcuların antrenman sırasında oldukça hırslı olduğu gözlenirken, oyuncuların birbirleriyle şakalaşmaları da dikkat çekti. Bu arada teknik direktör Ersun Yanal, kampa geç katılan Rodallega ve Onazi'ye ise takımdan ayrı olarak program uygulattı.

    KUCKA, YARIN KAMPA KATILIYOR
    ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Juraj Kucka'nın yarın Macaristan'a gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.

    Slovak futbolcunun öğle saatlerinde kampa dahil olduktan sonra akşam bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

    , yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:20
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