 Serdar Taşçı rafa kaldırıldı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    rafa kaldırıldı

    Serdar Taşçı rafa kaldırıldı

    'nın transferi görüşmelerde sürekli sorun yaşanması nedeniyle rafa kaldırıldı.

    Yönetimin, önce anlaşma sağlanan ancak sonrasında Spartak Moskova'nın yeni sözleşme önerisiyle kafası karışan gurbetçi stoper için yapılan son girişimlerden de sonuç çıkmaması üzerine bu transferden büyük ölçüde vazgeçtiği belirtiliyor. Serdar'dan cayılmasının bir nedeninin de Medel ile büyük ölçüde anlaşılması olduğu gelen haberler arasında...
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Taşçı rafa kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.