Serdar Taşçı rafa kaldırıldı

Serdar Taşçı'nın transferi görüşmelerde sürekli sorun yaşanması nedeniyle rafa kaldırıldı.

Yönetimin, önce anlaşma sağlanan ancak sonrasında Spartak Moskova'nın yeni sözleşme önerisiyle kafası karışan gurbetçi stoper için yapılan son girişimlerden de sonuç çıkmaması üzerine bu transferden büyük ölçüde vazgeçtiği belirtiliyor. Serdar'dan cayılmasının bir nedeninin de Medel ile büyük ölçüde anlaşılması olduğu gelen haberler arasında...