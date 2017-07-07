Sabırlı olunursa zirveyi zorlarız

Trabzon'un eski oyuncusu Bahattin Güneş, takımın bu sezon zirveyi zorlayacağına inandığını söyledi. Başarı için sabrın şart olduğunu belirten Güneş, "Sunderman döneminde çok iyi futbol oynuyorduk. Sabırsız olduğumuz için şehir onu kabullenmedi. Olsen geldi; beğenmedik, gitti. Avrupa şampiyonluk kupası kaldırdı. Başarılı olmak istiyorsak sabır göstermeliyiz" dedi.