 Sabırlı olunursa zirveyi zorlarız – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Sabırlı olunursa zirveyi zorlarız

    Sabırlı olunursa zirveyi zorlarız
    Trabzon'un eski oyuncusu Bahattin Güneş, takımın bu sezon zirveyi zorlayacağına inandığını söyledi. Başarı için sabrın şart olduğunu belirten Güneş, "Sunderman döneminde çok iyi futbol oynuyorduk. Sabırsız olduğumuz için şehir onu kabullenmedi. Olsen geldi; beğenmedik, gitti. Avrupa şampiyonluk kupası kaldırdı. Başarılı olmak istiyorsak sabır göstermeliyiz" dedi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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