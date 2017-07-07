Nihayet tam kadro

Macaristan'ınkasabasında yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Onazi ve Esteban'ın da gelmesiyle ilk kez tam kadro çalışıldı. Teknik direktöryönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmandavesalonda teste tabi tutuldu. Diğer futbolcular ise sahada kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.Oyuncuların performansını sıkı şekilde takip eden Ersun Yanal,ile de yakından ilgilendi. Sürekli olarak Slovak savunmacı ile sohbet eden tecrübeli teknik adamın bu tavırları Durica'yı da memnun etti. Bilindiği gibi Jan Durica, Juraj'nın transferinin gerçekleşmesinde aktif rol oynamıştı. Fırtına, hazırlıklarını bugün de devam ettirecek.