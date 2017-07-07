 Nihayet tam kadro – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Nihayet tam kadro

    Nihayet tam kadro

    Macaristan kampı devam ediyor. İlk kez dün tam kadro çalışma fırsatı bulan bordo-mavili ekip kondisyon yüklemeye devam etti. Yanal, idmanda Durica ile özel ilgilendi.

    , Macaristan'ın Telki kasabasında yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Onazi ve Esteban'ın da gelmesiyle ilk kez tam kadro çalışıldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda Onazi, Esteban ve Batuhan salonda teste tabi tutuldu. Diğer futbolcular ise sahada kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.

    KUCKA'DA ROL OYNADI
    Oyuncuların performansını sıkı şekilde takip eden Ersun Yanal, Jan Durica ile de yakından ilgilendi. Sürekli olarak Slovak savunmacı ile sohbet eden tecrübeli teknik adamın bu tavırları Durica'yı da memnun etti. Bilindiği gibi Jan Durica, Juraj Kucka'nın transferinin gerçekleşmesinde aktif rol oynamıştı. Fırtına, hazırlıklarını bugün de devam ettirecek.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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