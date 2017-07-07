Nihayet tam kadro
Macaristan kampı devam ediyor. İlk kez dün tam kadro çalışma fırsatı bulan bordo-mavili ekip kondisyon yüklemeye devam etti. Yanal, idmanda Durica ile özel ilgilendi.
KUCKA'DA ROL OYNADI
Oyuncuların performansını sıkı şekilde takip eden Ersun Yanal, Jan Durica ile de yakından ilgilendi. Sürekli olarak Slovak savunmacı ile sohbet eden tecrübeli teknik adamın bu tavırları Durica'yı da memnun etti. Bilindiği gibi Jan Durica, Juraj Kucka'nın transferinin gerçekleşmesinde aktif rol oynamıştı. Fırtına, hazırlıklarını bugün de devam ettirecek.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:17
-
Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
-
Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
-
Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
Nihayet tam kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.