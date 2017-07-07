Kucka KAP'a bildirildi!

İşte KAP'a yapılan açıklama;



Profesyonel futbolcu Juraj Kucka' nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre oyuncuya;

2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla









JURAJ KUCKA: TARAFTARIN KARŞILAMASINI HAYATIMDA YAŞAMADIM

Havalimanında yapılan karşılamadan çok etkilendiğini belirten Juraj Kucka, "Buraya geldiğim için çok memnunum. İnanıyorum ki Trabzonspor'a da yardımcı olacağım ve gerekli yerlere taşıyacağım. Her maçta bütün gücümü sizlere vereceğim. Kolay olmayacak ama iyi bir takımımız var ve ben bu takımın iyi bir üyesi olacağım. Taraftarların yaptığı karşılama gibi bir şey hayatımda yaşamadım. İnanıyorum ki ileride çok daha iyi olacağız. Taraftarların yazdığı mesajlar sonrasında burada gerçekten fanatik insanlar olduğunu anladım. Bu, çok iyi bir his yarattı bende." diye konuştu.

MUHARREM USTA: KUCKA SEVİYE ATLATTI



İmza töreninde konuşan Başkan Muharrem Usta, Kucka transferinin takıma seviye atlattığını söyledi. Milan'ın vazgeçilmez oyuncularından birini kadroya dahil ettiklerini belirten Usta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: Belki kamuoyu çok bilmez ama ben Kucka'yı kendi ülkesinde de ziyaret ettim ve orada da görüşmelerimiz oldu. Durica da bu transferin sonuçlanması için büyük katkı verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.Milan'la yeni bir anlaşma da yaptık. İki sene içerisinde onlarla Trabzon'da bir maç yapacağız. Kucka, Milan'ın satış listesinde olan bir oyuncu değildi. Hatta Milan'ın gelecek sezon planlamasında yer alan vazgeçilmez oyuncularından biriydi. Orta sahada hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi iş çıkaran bir oyuncuya fazlasıyla ihtiyacımız vardı. Trabzonspor'a seviye atlatacak oyuncuların peşindeyiz. İhtiyacınız olan nokta atışı transferlerde pes edip, alternatif isimlere yöneldiğinizde kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu nedenle yorucu bir transfer sürecinin ardından geri adım atmadan Kucka'yı kadromuza kattık. Bu transfer beniz yordu. Şimdi bir iki gün ara verip diğer isimler için çalışmalara başlayacağız.