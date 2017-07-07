 Junuzovic’ten ‘mesaj’ geldi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Junuzovic’ten ‘mesaj’ geldi

    Junuzovic’ten ‘mesaj’ geldi
    Trabzonspor'un transferi için uğraştığı , Werder Bremen ile hazırlık kampına gitti. Tecrübeli oyuncu, havalimanında Trabzonspor'la ilgili soruya, "Bekleyip göreceğiz. Şu anda Bremen'in futbolcusuyum. Hazırlık kampına gidiyorum ve normal bir şekilde idmanlara çıkacağım" yanıtını verdi. Bremen'in fiyat yükselttiği, temasların sürdüğü bildirildi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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