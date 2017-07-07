 Jeremain Lens de radarda – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    de radarda

    Jeremain Lens de radarda
    Edin Visca ve Evgen Konoplyanka transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Trabzonspor'un kanatlar için 'i radarına aldığı iddia edildi. Bordo- mavili yönetimin, Fenerbahçe'de geçen sezon 5 gol, 17 asist ile oynayan Hollandalı yıldız için araştırma başlattığı belirtiliyor. Premier Lig'den düşen Sunderland, Lens'i satmak istiyor. Fenerbahçe de Lens'e yeni teklif yaptı.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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