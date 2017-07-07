Gönderilecek isimler netleşti

Gönderilecek oyuncular netleşti. Geçen yıl kiralık olarak farklı takımlarda top koşturan Sefa Yılmaz, Aykut Demir, Muhammet Demir ve forma şansı bulamayan Ibanez ile yollar kesin ayrılacak. Onazi ve Rodallega da iyi teklif gelirse satılacak. Bero'nun kiraya verilebileceği öğrenildi. Yusuf Erdoğan konusunda ise son karar Usta- Yanal görüşmesinde verilecek.