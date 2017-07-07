Gary Medel’de ‘tek’ kaldı

Gary Medel için görüşmeler sürüyor. Şili'den Tele13, Trabzonspor'un tecrübeli oyuncunun transferinde yalnız kaldığını duyurdu.

Diğer taliplilerden Boca Juniors'un Şilili ön liberonun istediği rakamı vermeye yanaşmadığı ifade edilirken, Tigres'in de aynı şekilde Medel'i pahalı bulduğu için vazgeçtiği vurgulandı. Bordo-mavililer, İnter ile bonservis konusunda el sıkışmıştı. 29 yaşındaki oyuncu ile bugün bir kez daha masaya oturulacak. Anlaşma olursa Medel de imzaya gelecek.