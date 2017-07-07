 Forvete Dario Benedetto – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Forvete

    Forvete Dario Benedetto

    Forvet için rota Arjantinli 'ya çevrildi.

    27 yaşındaki golcü oyuncunun scout ekibi tarafından birçok kez canlı izlendiği ve teknik heyetin de alınması yönünde olumlu rapor verdiği belirtiliyor. Yapılan ilk görüşmede Boca Juniors'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği, yönetimin önümüzdeki günlerde yeni bir girişim daha yapacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da bir ara ilgilendiği Benedetto, geçen sezon attığı 23 golle Boca Juniors'un şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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