Forvete Dario Benedetto

Forvet için rota Arjantinli Dario Benedetto'ya çevrildi.

27 yaşındaki golcü oyuncunun scout ekibi tarafından birçok kez canlı izlendiği ve teknik heyetin de alınması yönünde olumlu rapor verdiği belirtiliyor. Yapılan ilk görüşmede Boca Juniors'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği, yönetimin önümüzdeki günlerde yeni bir girişim daha yapacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da bir ara ilgilendiği Benedetto, geçen sezon attığı 23 golle Boca Juniors'un şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.