 Aykut Demir, Konya’ya – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Konya’ya

    Aykut Demir, Konya’ya
    Kadroda düşünülmeyen 'in ile temasta olduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncunun, eski hocası Mustafa Reşit Akçay ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği bildirilirken, kulüplerin anlaşması halinde yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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