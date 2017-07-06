Trabzonspor'dan TS Club açıklaması
Trabzonspor Kulübü, TS Club'ın tek satış noktaları olduğunu, bu nedenle taraftarların kulüp adına aradığını söyleyenlere itibar etmemelerini istedi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz adına aradığını söyleyerek atkı satışı yapan Ser-Sa şirketi ile aramızda hiçbir ticari bağ kalmamıştır. Söz konusu şirket ile gerçekleştirilen sözleşme feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kulübün adının izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle gerekli yasal işlemlerin de başlatıldığı vurgulanarak, "TS Club tek satış noktamızdır. Bu nedenle taraftarlarımızın, kulübümüz adına aradığını söyleyen çağrılara itibar etmemesini istiyoruz." denildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:59
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Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
Toplam 2
Yorum
Ufuk Artık eski sarı-lacivert-beyaz renkli formaları istiyoruz. Boliçli zamanlardaki gibi. her sene aynı formalar bıktık
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Sneijder çıkmazı
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA DURSUN A. YILDIRIM'IN KANKASI, GS'YA PLANLI GELDI VE BITIRDI, SAMPIYON 4. YILDIZINI TAKAN TAKIMI DAGITTI CEBINIDE DOLDURDU . ARTIK KACICAK
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Emenike resmen Komşu’da
Toplam 11
Yorum
xcvbn Alanyaspor bile derken? Alanyasporun yaptıgı nokta transferlerden 1tanesini yapsanız zaten yeter size. sen kimsin Alanyayı küçümsüyorsun
Trabzonspor'dan TS Club açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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