Trabzonspor tam kadro çalıştı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, beşinci günde tam kadro çalıştı.
Bordo-mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konakladığı otelin sahasında sabah teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ve kaleci Esteban Alvarado'nun da gelmesiyle Karadeniz ekibi, 24 kişilik kamp kadrosuna ulaştı.
Onazi, Esteban ve Hasan Batuhan Artarslan, otelin salonunda testten geçerken diğer oyuncular ise sahada antrenman yaptı.
Basın mensuplarına açık tutulan ilk 20 dakikada kondisyona yönelik hareketler yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:06
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''Kendimi göstereceğim''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Roîn futbolcu fiziği yok.Lines ise teknik değil.Bu adamlar görülecek ki GS^ye faydalı olamıyacaklar.Her ikisi de yanlış transfer.Keşki gönderilselerdi.
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 18
Yorum
Ufak at biraz Roman Neustader 5 milyona değil bedavaya alındı, Krasiç için de 10 değil 7 milyon bonservis ödendi.. Bi tarafından element uydurma arkadaşım
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Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme
Toplam 2
Yorum
temelin fıkrası gibi hepsi ters yönden gidiyor hikayesi :)
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