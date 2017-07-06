 Trabzonspor tam kadro çalıştı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Trabzonspor tam kadro çalıştı

    Trabzonspor tam kadro çalıştı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, beşinci günde tam kadro çalıştı.

    Bordo-mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konakladığı otelin sahasında sabah teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ve kaleci Esteban Alvarado'nun da gelmesiyle Karadeniz ekibi, 24 kişilik kamp kadrosuna ulaştı.

    Onazi, Esteban ve Hasan Batuhan Artarslan, otelin salonunda testten geçerken diğer oyuncular ise sahada antrenman yaptı.

    Basın mensuplarına açık tutulan ilk 20 dakikada kondisyona yönelik hareketler yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

    Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:06
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