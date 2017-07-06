Trabzonspor hız kesmiyor

Trabzonspor'un Macaristan kampı tüm hızıyla sürüyor...

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tam gaz çalışırken takımın forveti Hugo Rodallega ile kaleci Esteban da kampa katıldı. Kolombiyalı golcü dün ilk antrenmana çıktı. İzinli olan Esteban da kampa katıldı. Bordo-mavili takımın idmanı yukarıdan drone ile de takip edildi. Yanal daha sonra bu görüntüleri izleyip oyuncuların eksiklerini tespit ederek, doğru yerleşim planlarını belirleyecek.