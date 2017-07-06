 Trabzonspor hız kesmiyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    hız kesmiyor

    Trabzonspor hız kesmiyor

    'un Macaristan kampı tüm hızıyla sürüyor...

    Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tam gaz çalışırken takımın forveti Hugo Rodallega ile kaleci Esteban da kampa katıldı. Kolombiyalı golcü dün ilk antrenmana çıktı. İzinli olan Esteban da kampa katıldı. Bordo-mavili takımın idmanı yukarıdan drone ile de takip edildi. Yanal daha sonra bu görüntüleri izleyip oyuncuların eksiklerini tespit ederek, doğru yerleşim planlarını belirleyecek.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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