''Sistemi sevdim''
Trabzonspor’un Celta Vigo’dan kiraladığı Theo Bongonda yeni hocası Yanal’ı övdü: “Oyun karakterini sevdim, bana uyuyor”
'BELKİ 5 SENE KALABİLİRİM'
Theo Bongonda, Celta Vigo'dan Trabzonspor'a kiralık olarak geldiğini ancak kendini evinde gibi hissettiğini söyledi. Belçikalı hücum oyuncusu "Buraya gelmeden önce Galatasaray'da futbol oynamış arkadaşlarımdan (Denayer, Cavanda) bilgiler aldım. Belçika'da yaşadığım yerde çok Türk var. Çoğu da Trabzonsporlu. Kiralık geldim ama belki 3-5 sene burada kalırım" diye konuştu.
'TÜRKİYE LİGİ MÜCADELECİ'
Karadeniz ekibinin yeni transferi Theo Bongonda, İspanya ile Türkiye Ligi'ni de kıyasladı. Belçikalı sol kanat oyuncusu "İspanya'da topla oynamayı çok seviyoruz. Türkiye'de ise mücadele biraz daha fizik gücüne dayalı. Her ligin kendine ait karakteristik özellikleri var. Onu öğrenip oynamak daha farklı olacak" diye konuştu. Theo Bongonda, lige çabuk alışacağını ifade etti.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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