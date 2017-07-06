 ''Sistemi sevdim'' – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    ''Sistemi sevdim''

    ''Sistemi sevdim''

    Trabzonspor’un Celta Vigo’dan kiraladığı yeni hocası Yanal’ı övdü: “Oyun karakterini sevdim, bana uyuyor”

    Bordo-mavililerin yeni transferi Theo Bongonda, Macaristan Kampı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu "Teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmek için çok koşmak gerekiyor. Bu da benim için olumlu. Hocamızın stilini, karakterini sevdim. Antrenmanlar maç koşullarına yakın yapılıyor. Bu da bizi yeni sezona iyi şekilde hazırlıyor" ifadelerini kullandı. Bongonda, Trabzonspor ile görüştüğü dönemde taraftarların sosyal medya hesaplarına mesaj yağdırdığını belirtip "Bu ilgi beni çok mutlu etti. Zaman zaman onlara sosyal medyadan cevap vereceğim" diye konuştu. Bongonda özel hayatındaki bazı fotoğraflar üzerinden yapılan eleştirilerin ise haksız olduğunu, bunlara cevap vermeyeceğini belirtti.

    'BELKİ 5 SENE KALABİLİRİM'
    , Celta Vigo'dan Trabzonspor'a kiralık olarak geldiğini ancak kendini evinde gibi hissettiğini söyledi. Belçikalı hücum oyuncusu "Buraya gelmeden önce Galatasaray'da futbol oynamış arkadaşlarımdan (Denayer, Cavanda) bilgiler aldım. Belçika'da yaşadığım yerde çok Türk var. Çoğu da Trabzonsporlu. Kiralık geldim ama belki 3-5 sene burada kalırım" diye konuştu.

    'TÜRKİYE LİGİ MÜCADELECİ'
    Karadeniz ekibinin yeni transferi Theo Bongonda, İspanya ile Türkiye Ligi'ni de kıyasladı. Belçikalı sol kanat oyuncusu "İspanya'da topla oynamayı çok seviyoruz. Türkiye'de ise mücadele biraz daha fizik gücüne dayalı. Her ligin kendine ait karakteristik özellikleri var. Onu öğrenip oynamak daha farklı olacak" diye konuştu. Theo Bongonda, lige çabuk alışacağını ifade etti.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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