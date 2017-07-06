 Pabon atağı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Pabon atağı

    Pabon atağı

    Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna katan Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Forvet bölgesine takviye arayışında olan bordo-mavililerin Meksika'nın Monterrey takımında forma giyen 'u gündemine aldığı ifade edildi. 29 yaşındaki Kolombiyalı golcünün menajeri Orlanda Castro, oyuncusuyla Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiğini ve transferin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcandığını aktardı. Çin kulüpleri ve Boca Juniors'la da adı geçen Kolombiyalı oyuncuyla anlaşma zemini arandığı kaydedildi. 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Pabon, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pabon atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.