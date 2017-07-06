 Onazi’de sorun yok – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’de sorun yok

    Onazi’de sorun yok
    NijeryalI futbolcunun menajeri türlü oyunlarla "Ayrılacağız" dese de Trabzonspor yükümlülüklerini yerine getirdi. 'nin 240 bin euro'luk alacağının yatırıldığı belirtildi. Kontratının feshi gibi bir durum kalmayan Onazi dün kampa katılıp, idmana çıktı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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