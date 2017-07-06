 Kucka bugün İstanbul'da – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    bugün İstanbul'da

    <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a> bugün İstanbul'da

    Trabzonspor, Milan'ın orta sahası 'yı kadrosuna dahil etti.

    Transferde büyük oynayan Trabzonspor, Juraj transferini bitirdi. 2 haftayı bulan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı. Slovak yıldız bugün İstanbul'a gelerek kendisini bordo mavili renklere bağlayacak olan imzayı atacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu imzanın ardından takım kampına dahil olacak.

    BAŞKAN MÜJDEYİ DÜN VERMİŞTİ
    Transfer müjdesini başkan Muharrem Usta verdi. A Spor canlı yayınına katılan Usta, "Milan Kucka'yı bırakmak istemiyordu. Ancak biz Milan ve Kucka ile her konuda anlaşma sağladık. Transfer bitti diyebiliriz. Henüz resmi imzayı atmadık ama transfer perşembe günü (Bugün) biter". ifadelerini kullanmıştı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:16
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