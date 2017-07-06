Kucka bugün İstanbul'da
Trabzonspor, Milan'ın orta sahası Kucka'yı kadrosuna dahil etti.
BAŞKAN MÜJDEYİ DÜN VERMİŞTİ
Transfer müjdesini başkan Muharrem Usta verdi. A Spor canlı yayınına katılan Usta, "Milan Kucka'yı bırakmak istemiyordu. Ancak biz Milan ve Kucka ile her konuda anlaşma sağladık. Transfer bitti diyebiliriz. Henüz resmi imzayı atmadık ama transfer perşembe günü (Bugün) biter". ifadelerini kullanmıştı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:16
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Toplam 5
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Toplam 30
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bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
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