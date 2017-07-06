 Gignac takipte – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Gignac takipte

    Gignac takipte
    'un bir dönem renklerine bağlamak için uğraştığı Andre Pierre Gignac'tan ilginç hareket... Fransız futbolcu, Trabzonile ismi anılan Medel'i takibe aldı. Ayrıca geçmişte bordo-mavililerde oynamış MBia ve Malouda'yı da takibe başladı. Ancak rotasının Los Angeles Galaxy olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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