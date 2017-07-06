 Fırtına'ya üç müjde – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Fırtına'ya üç müjde

    Fırtına'ya üç müjde

    Trabzonspor başkanı flaş transferleri A Spor'da açıkladı.

    Usta, "Milan'dan Kucka ile anlaştık. Henüz resmi imza atılmadı ama transfer sanıyorum perşembe günü (Bugün) biter" ifadesini kullandı. Başkan , "Medel için İnter ile anlaştık. Oyuncu ile temastayız. Junuzovic'in de kulübüyle görüşüyoruz" dedi.

    KUCKA İMZALIYOR
    Bu sezon nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip uzun süredir yoğun çalışmaların devam ettiği Juraj Kucka transferinde mutlu sona ulaşırken, müjdeyi başkan Muharrem Usta verdi. A Spor canlı yayınına katılan Usta, "Milan Kucka'yı bırakmak istemiyordu. Ancak biz Milan ve Kucka ile her konuda anlaşma sağladık. Transfer bitti diyebiliriz. Henüz resmi imzayı atmadık ama transfer perşembe günü (Bugün) biter" diye konuştu. Bu sözler taraftarın yüreğine su serperken, 30 yaşındaki futbolcunun Milan ile idmanlara çıkması konusunda kafalarda oluşan soru işaretleri de silinmiş oldu.

    MEDEL TAMAM
    Bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok üzerine düştüğü transfer Gary Medel'de de dün sıcak gelişmeler yaşandı. Başkan Usta yaptığı açıklamada, "Medel'in transferi için kulübü İnter ile her konuda anlaşma sağlandı. Ancak oyuncu Konfederasyonlar Kupası'nda olduğu için görüşmeler yeni başladı. Şayet anlaşamazsak 2 alternatifimiz daha var" dedi. Medel'e Boca Juniors bir teklif yapmış ancak ücretini yüksek bulduğu için beklemeye geçmişti. Son olarak Sevilla, Medel ile temasta.

    JUNUZOVİC AN MESELESİ
    Bordo-mavililer, Werder Bremen'in orta sahasındaki yıldızı Zlatko Junuzovic için ciddi bir hamle yapmıştı. Tecrübeli futbolcu da dün Bremen yönetimiyle bir araya gelerek durumunu görüştü ve ayrılma isteğini kulübüne iletti. Bu konuyla ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulunan Başkan Muharrem Usta, "Taraftarlar transfer hemen bitsin istiyorlar ama kolay işler değil bunlar. Çok titizlikle transferi yürütüyoruz. Junuzovic ile anlaştık. Kulübüyle aramızda küçük bir fark kaldı" ifadelerini kullandı.


    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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