Edin Visca artık geri sayımda

Transferin gerçekleşmesi için son detaylar konuşulurken kısa süre içinde de resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Başkan Usta konuyla ilgili olarak, "Başkan yardımcımız bu konuyla ilgileniyor. Henüz anlaşma sağlanamadı" dedi. Boşnak yıldız da bu sürede heyecanla Trabzonsporlu olacağı anı bekliyor.