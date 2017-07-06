 Edin Visca artık geri sayımda – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    artık geri sayımda

    Edin Visca artık geri sayımda

    , için ile el sıkışmıştı.

    Transferin gerçekleşmesi için son detaylar konuşulurken kısa süre içinde de resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Başkan Usta konuyla ilgili olarak, "Başkan yardımcımız bu konuyla ilgileniyor. Henüz anlaşma sağlanamadı" dedi. Boşnak yıldız da bu sürede heyecanla Trabzonsporlu olacağı anı bekliyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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