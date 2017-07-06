 Eder iddiası – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    iddiası

    Eder iddiası
    2016 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'in Fransa'yı devirdiği final maçında golü atan 'in Trabzonspor'un radarında olduğu kaydedildi. Mercato365'in haberine göre Fırtına, Eder için Lille ile görüşüyor. Çin ekiplerinin de ilgilendiği Eder, Avrupa'da kalmayı tercih ederse rotasının Trabzonspor olabileceği belirtildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eder iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.