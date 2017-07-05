 Yusuf Yazıcı: Gelişeceğiz – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    : Gelişeceğiz

    Yusuf Yazıcı: Gelişeceğiz
    Bordo-mavili ekibin parlayan yıldızı yeni sezon öncesi iddialı konuştu. 20 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabına antrenmanlardan bir fotoğrafını koydu ve "Tempo artıyor. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" notunu düştü. Yusuf idmanlarda yüksek tekniğiyle yine göz kamaştırıyor.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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