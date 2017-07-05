 Taşçı hareketi sürüyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Taşçı hareketi sürüyor

    Taşçı hareketi sürüyor

    Trabzonspor, harekatına devam ediyor.

    Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2018 yılında sona erecek olması sebebiyle Rus kulübü, oyuncunun gidişine sıcak bakıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın savunmayı güçlendirmek için ısrarla Serdar'ı istemesi de bu transferi bordo-mavililer için vazgeçilmez kılıyor. Görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:44
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