Taşçı hareketi sürüyor

Trabzonspor, Serdar Taşçı harekatına devam ediyor.

Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2018 yılında sona erecek olması sebebiyle Rus kulübü, oyuncunun gidişine sıcak bakıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın savunmayı güçlendirmek için ısrarla Serdar'ı istemesi de bu transferi bordo-mavililer için vazgeçilmez kılıyor. Görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi.