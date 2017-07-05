Rodallega da Macaristan kampına katıldı

Bordo-mavililer, başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanan otelin sahasında ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yaptı.

Karadeniz ekibinin antrenmanına ülkesinden dönen Hugo Rodallega da katıldı. Kolombiyalı oyuncu, takımdan ayrı koştu.

İdmana, henüz kampa katılmayan Estaban Alvarado ile Ogenyi Onazi haricinde tüm futbolcular katıldı.

İlk 20 dakikalık bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, yardımcı antrenörler Recep Karatepe ve masör Yener Usta'nın otelde doğum günü kutlandığı belirtildi. Teknik heyet ve oyuncuların, 40. yaşını kutlayan Karatepe ile 43 yaşına giren Usta'yı tebrik ettiği kaydedildi.