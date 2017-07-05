Rodallega da Macaristan kampına katıldı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.
Karadeniz ekibinin antrenmanına ülkesinden dönen Hugo Rodallega da katıldı. Kolombiyalı oyuncu, takımdan ayrı koştu.
İdmana, henüz kampa katılmayan Estaban Alvarado ile Ogenyi Onazi haricinde tüm futbolcular katıldı.
İlk 20 dakikalık bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, yardımcı antrenörler Recep Karatepe ve masör Yener Usta'nın otelde doğum günü kutlandığı belirtildi. Teknik heyet ve oyuncuların, 40. yaşını kutlayan Karatepe ile 43 yaşına giren Usta'yı tebrik ettiği kaydedildi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:00
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Havaalanında gerilim!
Toplam 13
Yorum
GÜZELLİKLERDE OLSUN BİRLEŞMELİYİZ. HEP BERABER TÜR CC : OLAMAZ MI YANİ. NE VAR BUNDA. HERKES BEĞENDİĞİ HER SPORCUYU GÖRMEYE GİDEBİLİR. ŞART MI İLLA ŞU TAKIMDAN OLMASI. FUTBOL SEVGİSİ VARSA.
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Sneijder zirvesi
Toplam 47
Yorum
Dadaş Olumsuz yazanlar Galatasarayli olamaz. Özbek göndermeeee
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Yok böyle teklif
Toplam 19
Yorum
FB Kafası azcık çalışıyorsa gider çine nasılsa milli takımı da bıraktı.
Rodallega da Macaristan kampına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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