 Rodallega da Macaristan kampına katıldı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Rodallega da Macaristan kampına katıldı

    Rodallega da Macaristan kampına katıldı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanan otelin sahasında ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yaptı.

    Karadeniz ekibinin antrenmanına ülkesinden dönen Hugo Rodallega da katıldı. Kolombiyalı oyuncu, takımdan ayrı koştu.

    İdmana, henüz kampa katılmayan Estaban Alvarado ile Ogenyi Onazi haricinde tüm futbolcular katıldı.

    İlk 20 dakikalık bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

    Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    Öte yandan, yardımcı antrenörler Recep Karatepe ve masör Yener Usta'nın otelde doğum günü kutlandığı belirtildi. Teknik heyet ve oyuncuların, 40. yaşını kutlayan Karatepe ile 43 yaşına giren Usta'yı tebrik ettiği kaydedildi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:00
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