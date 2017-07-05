 ‘Onazi söylentisi menajer oyunu’ – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ‘Onazi söylentisi menajer oyunu’

    ‘Onazi söylentisi menajer oyunu’
    Trabzonspor'da 'nin menajeri Stephen Makinwa "Trabzonspor ile sözleşmemizi feshettik. 2 aydan fazla maaşını almazsa fesih maddesi var. Biz daha çok bekledik" demişti. Başkan Muharrem Usta "Menajeri algı peşinde. Onazi'nin kontratındaki tüm yükümlülükleri yerine getiriyoruz. Aksi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:56
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