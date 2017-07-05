Olcay Şahan çok hırslı

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılıp çabuk uyum sağlayan Olcay Şahan kamp döneminin en hırslı isimlerinden. Tecrübeli futbolcu yorucu koşu idmanlarında birçok genci arkasında bırakıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da farklı pozisyonlarda kullanabildiği Olcay'ın çabasından memnun. Olcay "Bu sezon hedefimiz zirveye oynamak" dedi.