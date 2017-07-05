 Olcay Şahan çok hırslı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    çok hırslı

    Olcay Şahan çok hırslı
    Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılıp çabuk uyum sağlayan Olcay Şahan kamp döneminin en hırslı isimlerinden. Tecrübeli futbolcu yorucu koşu idmanlarında birçok genci arkasında bırakıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da farklı pozisyonlarda kullanabildiği Olcay'ın çabasından memnun. Olcay "Bu sezon hedefimiz zirveye oynamak" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:47
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