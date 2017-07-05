 Ogenyi Onazi kampa katıldı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    kampa katıldı

    Ogenyi Onazi kampa katıldı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan , hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Bordo-mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift idmanla günü tamamladı.

    Karadeniz ekibinin kampına Nijeryalı oyuncu de katıldı. Öğle saatlerinde kampa gelen Onazi, kondisyon salonunda çalıştıktan sonra akşam antrenmanında yer alarak takımdan ayrı koşu yaptı.

    Bordo-mavililerde, yabancı oyunculardan sadece kaleci Esteban Alvarado çalışmada yer almadı. Antrenmandan sonra kampa katılan futbolcunun yarın ki çalışmaya katılması bekleniyor.

    İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, ısınma hareketleri yapıldı, daha sonra ise taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi.

    , yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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