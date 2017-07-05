Ogenyi Onazi kampa katıldı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift idmanla günü tamamladı.
Karadeniz ekibinin kampına Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de katıldı. Öğle saatlerinde kampa gelen Onazi, kondisyon salonunda çalıştıktan sonra akşam antrenmanında yer alarak takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavililerde, yabancı oyunculardan sadece kaleci Esteban Alvarado çalışmada yer almadı. Antrenmandan sonra kampa katılan futbolcunun yarın ki çalışmaya katılması bekleniyor.
İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, ısınma hareketleri yapıldı, daha sonra ise taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:15
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Talisca’ya ekstra zam yok
Toplam 16
Yorum
turgut kontratına uymayıp emrivaki yapana gitmek duser. deniz turuncden ne farkı var abarttınız adam sandı
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Emenike resmen Olympiakos'ta
Toplam 9
Yorum
karakter olmalı sporcuda karakter inşallah yunanlılarada aynı davranır:D
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 41
Yorum
Felaïni Erif dede olmus bitmis tüpü kalmamis ama Neyse pepe kirmizi kart rekortmeni imdi ligimizde birini öldürmese iyi
Ogenyi Onazi kampa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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