Müjde! Visca bitti
Bordo-mavililer günlerdir uğraştığı Medipol Başakşehirli futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul ekibine 2.5 milyon euro ve Yusuf Erdoğan verildi. 1 oyuncu daha gidecek.
YUSUF İSTANBUL YOLCUSU
İki kulüp 2.5 milyon euro bonservis ve 2 futbolcu üzerinden anlaşmaya vardı. Bu isimlerden biri Yusuf Erdoğan. Başarılı futbolcu bu transfer kapsamında Medipol Başakşehir'in yolunu tutacak. Diğer ismin ise Muhammet Demir olması bekleniyor. Bu sürecin ardından Edin Visca için önce KAP açıklaması gelecek. Sonrasında da Boşnak futbolcu kendisini resmen Trabzonspor'a bağlayacak imzayı atacak.
HİÇ MAÇ KAÇIRMADI
Edin Visca adeta 'demir' gibi... Yediği tekmelere, patlayıcı deparlarına rağmen son 4 yılda hiç kas sakatlığı yaşamadı. Sinirlenip oyundan atılmadı. Visca, TFF 1. Lig'de ve Süper Lig'deki son 4 sezonda 1 maç bile kaçırmadı. Art arda 136 maça çıkabilen başka bir futbolcu yok.
BAŞKAN USTA: AN MESELESİ
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada Edin Visca transferinin bitmesinin an meselesi olduğunu söyledi. Başkan Muharrem Usta "Visca istediğimiz bir futbolcu. Kısa süre içinde bu transferi noktalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
EDİN VİSCA: SABIRSIZIM
Transferin gözdesi Edin Visca da duygularını FOTOMAÇ yoluyla aktarmayı tercih etti. 27 yaşındaki yıldız "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Profesyonel futbolcuyum. Kariyerimle ilgili planlarımı söyledim. İki kulüp resmen anlaşmadan net konuşmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre SEL
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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