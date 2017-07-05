 Müjde! Visca bitti – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Müjde! Visca bitti

    Müjde! Visca bitti

    Bordo-mavililer günlerdir uğraştığı Medipol Başakşehirli futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul ekibine 2.5 milyon euro ve Yusuf Erdoğan verildi. 1 oyuncu daha gidecek.

    Süper Lig'de son iki sezonun en iyi kanat oyuncularından biri olan Edin Visca birçok takımın gündemindeydi. Ancak Boşnak yıldızı kapan Trabzonspor oldu. Karadeniz Fırtınası haftalar öncesinden 27 yaşındaki yıldıza kanca atmıştı. O dönem İstanbul takımlarının da devrede olması sebebiyle hem fiyatı yüksekti hem de Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istemesi transfer görüşmelerini tıkamıştı. Bu sebeple Trabzonspor da pusuya yattı. İstanbul takımları transferden çekildikten sonra Visca'nın kariyerinin bu bölümünde büyük bir takıma transfer olma isteği üzerine bordo- mavililer güçlü bir teklifle yine Medipol Başakşehir'in kapısını çaldı. İki başkan, Muharrem Usta ile Göksel Gümüşdağ prensipte el sıkıştı.

    YUSUF İSTANBUL YOLCUSU
    İki kulüp 2.5 milyon euro bonservis ve 2 futbolcu üzerinden anlaşmaya vardı. Bu isimlerden biri Yusuf Erdoğan. Başarılı futbolcu bu transfer kapsamında Medipol Başakşehir'in yolunu tutacak. Diğer ismin ise Muhammet Demir olması bekleniyor. Bu sürecin ardından için önce KAP açıklaması gelecek. Sonrasında da Boşnak futbolcu kendisini resmen Trabzonspor'a bağlayacak imzayı atacak.

    HİÇ MAÇ KAÇIRMADI
    Edin Visca adeta 'demir' gibi... Yediği tekmelere, patlayıcı deparlarına rağmen son 4 yılda hiç kas sakatlığı yaşamadı. Sinirlenip oyundan atılmadı. Visca, TFF 1. Lig'de ve Süper Lig'deki son 4 sezonda 1 maç bile kaçırmadı. Art arda 136 maça çıkabilen başka bir futbolcu yok.

    BAŞKAN USTA: AN MESELESİ
    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada Edin Visca transferinin bitmesinin an meselesi olduğunu söyledi. Başkan Muharrem Usta "Visca istediğimiz bir futbolcu. Kısa süre içinde bu transferi noktalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

    EDİN VİSCA: SABIRSIZIM
    Transferin gözdesi Edin Visca da duygularını FOTOMAÇ yoluyla aktarmayı tercih etti. 27 yaşındaki yıldız "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Profesyonel futbolcuyum. Kariyerimle ilgili planlarımı söyledim. İki kulüp resmen anlaşmadan net konuşmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.


    Yunus Emre SEL
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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