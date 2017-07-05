Muharrem Usta: Kucka ve Junuzovic'le anlaştık
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, A Spor canlı yayınında bordo-mavili taraftarlara müjde üstüne müjde verdi. Takıma 3 ya da 4 takviye yapacaklarını söyleyen Usta, Juraj Kucka ve kulübü Milan'la anlaşma sağlandığını söylerken, Junuzovic'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzaların atılacağını söyledi. Usta, Inter'in Şili'li orta saha oyuncusu Medel transferinde de aşama kaydettiklerini açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, A Spor'daki Transfer Raporu programında transfer bombalarını patlattı.
Usta, uzun süredi görüşme halinde oldukları Juraj Kucka transferinde mutlu sona olaştıklarını belirtirken, Junuzovic ve Medel transferlerinde de ilerleme kaydettiklerini açıkladı.
İşte Muharrem Usta'nın açıklamaları:
"İhtiyacımız olan, çok net oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz! 3 ya da 4 önemli transfer yapacağız"
"Kucka, Milan'ın bırakmak istemediği bir oyuncu. Milan ile anlaştık. Protokoller kaldı. Yarın biter."
"Kucka ve Milan ile her konuda anlaştık. Sadece imzalar kaldı."
"Bir diğer görüştüğümüz oyuncu Junuzovic. Oyuncu ile anlaştık. Kulübüyle küçük bir fark kaldı.
"Junuzovic'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzalar atılacaktır."
"Gary Medel için kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla bugün görüşmelere başladık."
"Medel için Inter ile karşılıklı anlaştık. Medel olmazsa alternatifimiz hazır."
"Edin Visca için teklifimizi Başakşehir'e sunduk. Henüz anlaşamadık. Görüşmeler sürüyor."
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:10
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 27
Yorum
maho pepe iyi bir emekli ikramiyesi kazandi jimnastikden gecen sene nerdeyse hic oynamadi daha düne kadar feda diye dilenenler kamyonla para verd
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Son Aslan Feghouli
Toplam 28
Yorum
gs Lensi alin bu paraya,daha iyi oyuncu
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Sneijder bonservis + para istedi!
Toplam 5
Yorum
Cemal Az bile istiyor bu adam gönderilir mi
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