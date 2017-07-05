 Muharrem Usta: Kucka ve Junuzovic'le anlaştık – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    : ve 'le anlaştık

    Muharrem Usta: Kucka ve Junuzovic'le anlaştık

    Trabzonspor Başkanı , A Spor canlı yayınında bordo-mavili taraftarlara müjde üstüne müjde verdi. Takıma 3 ya da 4 takviye yapacaklarını söyleyen Usta, Juraj ve kulübü Milan'la anlaşma sağlandığını söylerken, 'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzaların atılacağını söyledi. Usta, Inter'in Şili'li orta saha oyuncusu Medel transferinde de aşama kaydettiklerini açıkladı.

    Trabzonspor Başkanı , A Spor'daki Transfer Raporu programında transfer bombalarını patlattı.

    Usta, uzun süredi görüşme halinde oldukları Juraj transferinde mutlu sona olaştıklarını belirtirken, ve Medel transferlerinde de ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

    İşte Muharrem Usta'nın açıklamaları:

    "İhtiyacımız olan, çok net oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz! 3 ya da 4 önemli transfer yapacağız"

    "Kucka, Milan'ın bırakmak istemediği bir oyuncu. Milan ile anlaştık. Protokoller kaldı. Yarın biter."

    "Kucka ve Milan ile her konuda anlaştık. Sadece imzalar kaldı."

    "Bir diğer görüştüğümüz oyuncu Junuzovic. Oyuncu ile anlaştık. Kulübüyle küçük bir fark kaldı.

    "Junuzovic'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzalar atılacaktır."

    "Gary Medel için kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla bugün görüşmelere başladık."

    "Medel için Inter ile karşılıklı anlaştık. Medel olmazsa alternatifimiz hazır."

    "Edin Visca için teklifimizi Başakşehir'e sunduk. Henüz anlaşamadık. Görüşmeler sürüyor."

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
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