Kucka işi tamam

Trabzonspor adına görüşmeleri yürüten yetkililer dün Slovak ön libero için Milan kulüp binasına gitti. İtalyan basınına göre Kucka’nın kontrat detayları konuşuldu.

Transferde büyük oynayan bordo-mavililer, Juraj Kucka transferinde sona çok yaklaştı... 2 haftayı bulan görüşmeler sonucunda taraflar el sıkışırken artık iş kontrat detaylarının belirlenmesine geldi. Dün de transfer dönemlerinin vazgeçilmezi olan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Karadeniz Fırtınası adına görüşmleri yürüten yetkililerin, Milan kulüp binasına girerken fotoğrafını paylaştı. Haberde "Kucka için Trabzonspor en kuvvetli aday. Kısa süre içinde görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" denildi.