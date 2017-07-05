 Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor

    Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor

    Trabzonspor, Macaristan’da başladığı ilk etap kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Macaristan Futbol A Milli Takımı'nın tesislerinde günde 3 antrenman yaparak yeni sezon öncesi takıma dayanıklılık ve efor yükleyen Teknik Direktör Ersun Yanal oldukça memnun.

    Yabancı futbolcuların kampa katılması bekleniyor
    Ersun Yanal'ın ekstra olarak izin verdiği futbolculardan, Estaban, Rodellega ve Önazi'nin yarın akşam saatlerinde kampa dahil olması bekleniyor.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:46
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