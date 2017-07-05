Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor
Trabzonspor, Macaristan’da başladığı ilk etap kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yabancı futbolcuların kampa katılması bekleniyor
Ersun Yanal'ın ekstra olarak izin verdiği futbolculardan, Estaban, Rodellega ve Önazi'nin yarın akşam saatlerinde kampa dahil olması bekleniyor.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:46
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İran’dan forvet atağı
Toplam 11
Yorum
Uzeyr Bence Mitrovic'e şans vermeliyiz. Her ne kadar kaçırdığı penaltıyı unutamasak da.
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Bony kapışması!
Toplam 25
Yorum
HCK / BJK GÜNDEME GELEN İRAN'LI SARDAR, ABOUBAKAR VE BONY'DEN ÇOK ÇOK ÜSTÜN. NERDEN BULURSUNUZ BU KALASLARI BİLMEM...
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''Tudor’a alıştık''
Toplam 3
Yorum
10ur ama biz sana alışamadık. kendini bir türlü geliştirip oturaklı bir adam olamadın. ayrıca yaşın geçti. malatya veya sivas a git.
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