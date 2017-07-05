Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor

Trabzonspor, Macaristan’da başladığı ilk etap kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Macaristan Futbol A Milli Takımı'nın tesislerinde günde 3 antrenman yaparak yeni sezon öncesi takıma dayanıklılık ve efor yükleyen Teknik Direktör Ersun Yanal oldukça memnun.



Yabancı futbolcuların kampa katılması bekleniyor

Ersun Yanal'ın ekstra olarak izin verdiği futbolculardan, Estaban, Rodellega ve Önazi'nin yarın akşam saatlerinde kampa dahil olması bekleniyor.