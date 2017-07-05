Bongonda o iddialara cevap verdi

Bongonda, Trabzonspor'un Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Telki kasabasında yaptığı kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bordo-mavili takımın 21 yaşındaki oyuncusu, Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu, sezona güzel bir şekilde başlayacağını düşündüğünü belirtti.



Türkiye'ye gelmeden önce daha önce Galatasaray'da futbol oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını dile getiren Bongonda, "Ayrıca Belçika'da yaşadığım yerde birçok Türk kalıyor ve çoğu Trabzonsporlu. Onlara düşüncelerini sordum. Kulüp ve Türkiye hakkında güzel şeyler anlattılar. Benim açıdan pozitif bir karar oldu." dedi.



Trabzonspor ile satın alma opsiyonlu olarak kiralık sözleşme imzalayan Belçikalı oyuncu, ilerleyen dönemlerdeki düşüncesine ilişkin ise "Önemli olan burada kalırken sizin kendinizi evinizde gibi hissetmeniz. Şimdiye kadar böyle hissettim. O yüzden 2-3 sene belki daha fazla kalabilirim. Bir oyuncu için bu çok önemli. Böyle hissetmeye devam edersem Trabzonspor'da daha fazla kalabilirim." diye konuştu.



Bongonda, kendisi hakkında konuşmayı sevmediğini de vurgulayarak, "İlla ki bir şey söylemem gerekiyorsa, kendimi süratli, teknik ve saha içinde fark yaratacak bir oyuncu olarak görüyorum." ifadesini kullandı.



Kaliteli bir ekip olduklarını ifade eden Bongonda, bu mücadele içinde kendini sahaya vereceğini, takımın iyi yerde olması için çalışacağını kaydetti.



"CEVABI SAHADA VERECEĞİM"

Bongonda, özel hayatıyla ilgili basında yer alan fotoğraflarına ilişkin ise "Aslında ben bir futbolcuyum ve böyle hakkımdaki konuşmaları sevmiyorum. Özellikle medya karşısında bu bana çok soruldu. Orada gördünüz ne alkol alıyorum ne bir şey alıyorum. Herkes kendi hayatından sorumludur. Bu tür şeyleri çok cevap vermeyi düşünmüyorum. Ben cevabımı sahada vereceğim." açıklamasını yaptı.



HOCANIN OYUN KARAKTERİNİ SEVDİM

Teknik Direktör Ersun Yanal ile çok fazla süre geçiremediğini aktaran Bongonda, şöyle devam etti: "Tam olarak bir şey diyemeyeceğim ama en azından şunu söyleyebilirim. Hocanın takımında olmak istiyorsanız koşmanız gerekiyor. Bu da çok iyi bir şey. Antrenmanlar maç koşullarına yakın yapılıyor bu da sizi iyi hazırlıyor. Hocanın stilini oyun karakterini sevdim diyebilirim. Takımında olmanız gerekiyorsa iyi çalışıp koşmanız gerekiyor."



İspanya ligine göre Türkiye liginin farklı olduğunu anlatan Belçikalı futbolcu, "Biz topla oynamayı daha çok seviyoruz, Türkiye'de biraz daha fizik gücü olduğu ortada. Her ligin kendine ait karakteristik özellikleri var. Onu öğrenip oynamak daha farklı olacak." diyerek sözlerini tamamladı.