 Batuhan’ın 7. kampı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Batuhan’ın 7. kampı

    Batuhan’ın 7. kampı
    Trabzonspor'un geçen sezon kiralık olarak gönderdiği , Macaristan kamp kadrosunda yer alıyor. 23 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde 7. kampını geçiriyor. Genç futbolcu bu kez A takımda kalma mücadelesi verecek. Batuhan "Burada kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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