06.30’da koğuş kalk!
Fırtına hazırlıklarını günde 3 idmanla sürdürüyor. Ancak ilk antrenmanın 06.30’da olması futbolcuları zorluyor.
N'DOYE UYANAMADI
Karadeniz ekibinde ilk çalışmanın 06.30'da olması Dame N'Doye'u bir hayli zorladı. Senegalli futbolcu, sabah antrenmanı sırasında bir ara gözlerini kapayarak neredeyse uykuya dalıyordu.
ÖNCE AEROBİK, SONRA TAKTİK
Trabzon, sabah antrenmanında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yaparak günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, öğle kondisyon depoladı, akşam da sahada taktik çalışma yaptı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:45
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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