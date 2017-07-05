 06.30’da koğuş kalk! – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    06.30’da koğuş kalk!

    06.30’da koğuş kalk!

    Fırtına hazırlıklarını günde 3 idmanla sürdürüyor. Ancak ilk antrenmanın 06.30’da olması futbolcuları zorluyor.

    Bordo-mavililerin Macaristan kampı tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günde 3 idmanla sezon hazırlanan futbolcuları, çalışma temposu kadar yoran bir faktör de ilk antrenmanın saati. günün ilk idmanı için 06.30'da sahaya çıkıyor. Yerli futbolcular kendi aralarında askerdeki "Koğuş Kalk" esprisini yapıyor. Daha önce çalıştığı takımlarda da bu idman saatlerini uygulayan Ersun Yanal'ın tercihine en çok yabancı futbolcular şaşırıyor. Deneyimli çalıştırıcı oyuncularını "Bu yüklemeler sezon boyunca çok işinize yarayacak" diyerek öğrencilerine tavsiyeler veriyor.



    N'DOYE UYANAMADI
    Karadeniz ekibinde ilk çalışmanın 06.30'da olması Dame N'Doye'u bir hayli zorladı. Senegalli futbolcu, sabah antrenmanı sırasında bir ara gözlerini kapayarak neredeyse uykuya dalıyordu.

    ÖNCE AEROBİK, SONRA TAKTİK
    Trabzon, sabah antrenmanında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yaparak günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, öğle kondisyon depoladı, akşam da sahada taktik çalışma yaptı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:45
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