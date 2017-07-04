 Yanal, Erdoğan ile görüştü – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yanal, Erdoğan ile görüştü

    Yanal, Erdoğan ile görüştü
    Teknik Direktörü , takımdan ayrılması gündemde olan ile Trabzon'da bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adamın Yusuf'a, "Geçtiğimiz sezon şansız bir dönem geçirdin ama bu sezon farklı olacağına inanıyorum" dedi. Yusuf'un ise hocasının bu yaklaşımından memnun olmasına rağmen İstanbul takımlarıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal, Erdoğan ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.